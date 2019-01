Ook vanmiddag opletten op de weg: gladheid door sneeuw en ijzel

We zitten nu nog in de koude lucht, vertelt Amara Onwuka van Buienradar. In het noordoosten van het land is het zo'n -6 graden. In Zeeland liggen de temperaturen rond het vriespunt. In de loop van de dag loopt de temperatuur heel langzaam op.

Er is dan wel dooi op komst, maar er valt vandaag eerst nog winterse neerslag. "De aangevoerde lucht is wel warm, maar al die koude dagen zorgen voor een 'koude plaklaag' en die is lastig te verdrijven. De warme lucht schuift daar als het ware overheen", zegt Onwuka.