Italiaans dorp kampt met invasie van 'gestoorde ratten'

Het lijkt haast een scène uit een horrorfilm: zigzaggen over straat om dode en levende ratten te ontwijken. In een dorp in het noorden van Italië is het werkelijkheid. Al dagen kampen ze met een enorme rattenplaag.

De ratten springen voor auto's en eten elkaar op. De inwoners van het dorp Gattolino (wat vertaald ongeveer betekent: kleine kat), noemen de beesten volgens Italiaanse media inmiddels de 'gestoorde witte ratten'. De ratten gooien zich voor rijdende auto's Op straat liggen her en der dode ratten. Suïcidaal "Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt een brandweerman tegen de pers. Een speciaal team, bestaande uit brandweermannen, politieagenten en gezondheidsinspecteurs, bestrijdt de ratten en moet de hygiëne in het dorp beschermen. Duivenfokker De ratten lijken afkomstig uit een duivenfokkerij die vorig jaar failliet ging. De ratten bleven achter. "Waarschijnlijk kwamen ze op een bepaald moment zonder eten en zijn ze toen ontsnapt, op zoek naar voedsel", zegt de burgemeester van het dorp.