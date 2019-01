Familie Maurycy geschokt na NVWA-rapport: 'Dit is te veel voor ons'

"Mijn ziel is leeg. Dit is te veel voor ons." Kort nadat hij samen met zijn zwager inzage kreeg in het keiharde rapport over de handelswijze van de NVWA rond het ongeval belde Maurycy's vader Hubert Biernacki zijn vrouw. "Ze kon alleen maar huilen. Elke keer als er weer feiten boven tafel komen zijn we dagen op een andere planeet."

De snoeiharde conclusies uit het rapport bewijzen wederom dat er fout op fout op fout is gestapeld in het toezicht op de speelhal in Grootebroek waar Maurycy in 2015 van een ongekeurd springkussen viel en verongelukte.