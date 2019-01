Vernietigend rapport: toezicht NVWA faalde hopeloos rond dood kleuter Maurycy

Geen incident

Nu blijkt uit het onafhankelijke onderzoek in opdracht van het ministerie dat de manier van toezicht houden rond het desastreuze ongeval geen incident was. De ministers Bruins en Schouten spreken over een opeenstapeling van tekortkomingen.

Zo schrijven de onderzoekers over een tekort aan inspecteurs om het toezicht adequaat uit te voeren. En inspecteurs die er wel zijn, hebben onvoldoende kennis van zaken. 'Gesteld is door meerdere geïnterviewde personen dat het bij de functie behorend werk- en denkniveau van verschillende inspecteurs onvoldoende is.'