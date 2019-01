Klimaatmars Brussel trekt 35.000 spijbelende scholieren

Brossen voor bossen

De scholieren zijn bezorgd over hun toekomst en willen dat politici meer actie ondernemen om de temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden.

Ze marcheerden onder andere langs Europese instellingen in Brussel en riepen leuzen. Een van de hashtags die de scholieren gebruiken is #brossenvoorbossen. 'Brossen' betekent 'spijbelen' in het Vlaams.

In andere Belgische steden worden deze week kleinere optochten gehouden. Sommige scholen hebben hun leerlingen toestemming gegeven om mee te lopen.