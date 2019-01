'Frekkel' winnaar Gouden Loeki 2018

In de reclame zien we een zielig hondje dat bang is dat hij zal worden ingeruild voor een mooier exemplaar wanneer zijn baasjes de loterij winnen. Hij besluit weg te lopen, maar er wordt een grote zoekactie gestart. De beloning voor de vinder: het oudejaarslot van de baasjes. De zielige Frekkel die bang is om ingeruild te worden voor een knapper exemplaar, roept een hoop emotie op. De reclame kreeg daarom ook veel reacties op social media en werd het gesprek van de dag.