Pelosi: 'Trump mag geen troonrede houden als shutdown in stand blijft'

Trump kondigde daarna aan op een alternatieve manier een State of the Union te zullen geven. Hij vertelde niet wat dat precies betekende. Hij noemde het "een schande" dat hij de rede niet mocht houden.

Pelosi's brief kwam woensdag kort nadat Trump had laten weten volgende week gewoon zijn State of the Union te zullen uitspreken ondanks de huidige crisis. Het parlement en de president verkeren in een conflict over de financiering van een muur op de grens met Mexico waardoor de betaling van een deel van de overheid stilligt, de zogenoemde shutdown.