Grootste pensioenfondsen waarschuwen voor daling pensioenen

Beleidsdekkingsgraad onder minimaal niveau

Voor een eventuele verhoging van het pensioen is de beleidsdekkingsgraad leidend. Dat is het gemiddelde van alle actuele dekkingsgraden in de voorgaande twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad rekent uit hoeveel euro's er in kas zijn voor iedere euro die (uiteindelijk) uitgekeerd moet worden.

Die is bij ABP gestegen van 101,5 procent naar 103,8 procent. Daarmee is de beleidsdekkingsgraad nog wel 0,4 procent onder het vereiste minimum van 104,3 procent.

De actuele dekkingsgraad bij PFZW heeft een vergelijkbare negatieve ontwikkeling als die van ABP. Bij het fonds voor de zorgsector zakte de actuele dekkingsgraad afgelopen kwartaal van 103,4 procent naar 97,5 procent, om dezelfde redenen.

Vierde jaar op rij

Bij PFZW was de beleidsdekkingsgraad het hele jaar vrij stabiel, maar uiteindelijk is deze gedaald van 101,5 procent naar 101,3 procent. Dat is, net als bij ABP, onder de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Het is het vierde jaar op rij PFZW een beleidsdekkingsgraad heeft die onder het minimaal vereiste percentage ligt. Als dat tot en met eind 2020 het geval blijft, moeten de pensioenen omlaag.