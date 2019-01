Er stond gisteren meer file dan ooit, maar klopt dat wel?

Dit is de definitie en daar moeten we het mee doen

Over het grote verschil aan filekilometers tussen de ANWB (2278) en Rijkswaterstaat (525) heeft Voerman niet zoveel te zeggen. "Er was geen chaos op de weg en er zijn relatief weinig ongelukken gebeurd. Mensen hebben hun rijgedrag aangepast. Op de meeste plekken reed het door, maar langzamer. Het was geen record, maar dat vinden we ook niet zo belangrijk", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Voerman vindt de kritiek op de tekortschietende definitie van file bij sneeuw 'interessant'. "Dat zou betekenen dat we een definitie voor bijzondere omstandigheden zouden moeten ontwikkelen. Ik herken wat je zegt, maar dit is de definitie die er is en waarmee we het moeten doen."