Ruim 100.000 dieren dood bij stalbranden: 'Regels moeten veel strenger'

'Dodelijke combinatie'

Dat er zo veel stalbranden zijn, is volgens Koster niet gek. "In stallen is elektriciteit, water, ammoniak en vooral: heel veel stof in het afzuigingskanaal. Dat is een dodelijke combinatie." Met name de centrale afzuiging in stallen zorgt er vaak voor dat een kleine brand uitmondt in een enorme brand waarbij de complete stal in rook opgaat.

Boeren hebben zo'n centrale afzuiging om aan milieueisen te voldoen en stankoverlast te verminderen. De afzuiging is vaak niet meer dan een grote ruimte, een soort zolder boven een stal. In die ruimte komt al het stof dat uit de stallen wordt gezogen. "Stof is explosief, dus er hoeft maar één vonk bij te komen en die hele afzuiging staat in de fik en dus ook de hele stal."