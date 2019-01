Maduro breekt met VS: diplomaten moeten binnen 72 uur land verlaten

Effectief

Of de demonstratie van vandaag echt verschil gaat maken, valt nog te bezien. "De vraag is of het protest vandaag groot gaat worden", zegt Korstjens. "Is het Guaidó echt gelukt om in twee weken tijd de bevolking te overtuigen om de straat op te gaan?"

Bovendien staat het leger nog altijd aan Maduro's kant. "Ze krijgen leuke extraatjes en profiteren mee van Maduro's verdiensten." Zodra het leger zich tegen Maduro keert is het einde verhaal voor de Venezolaanse president. "Het is zijn tactiek om het leger aan zijn kant te houden. Maar hoe meer mensen vandaag de straat opgaan, hoe meer indruk dat bij gewone agenten en het leger zal maken."