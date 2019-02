Zo sterk zijn kinderen met kanker: 'Mensen worden stil van mijn foto's'

"Ik kwam in dit gezin toen Phéline net beter was geworden. Als gevolg van de leukemie had ze een schimmel opgelopen, wat weer tot een dwarslaesie leidde. Ik wilde vastleggen hoe ze met die dwarslaesie leefde en speelde. De sessie daarna lag ze weer in het ziekenhuis omdat de leukemie terug was.

Ze heeft heel veel pech gehad. Kinderen krijgen voor elke behandeling een kraal, zij had de meeste kralen van alle kinderen die ik tot nu toe heb gezien: 40 meter aan behandelingkraaltjes. Haar situatie was heel schrijnend. Haar moeder vertelde me laatst dat ze al had gevoeld dat het terug zou komen. Ze wist dat haar kind zou overlijden, daarom had ze mij erbij gehaald: voor een herinnering aan haar levende dochter."