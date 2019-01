Giraf overleeft aanval groep leeuwen: 'Uitzonderlijke situatie'

Vijf leeuwen komen eraan te pas en nóg overleeft een giraf in het Zuid-Afrikaanse Kruger National Park de strijd. Een lokale gids filmde het spectaculaire tafereel. Op de beelden is te zien hoe de giraf met een leeuw in zijn nek en twee aan zijn poten verder wandelt alsof er niets aan de hand is.

De gids, die het tafereel filmde, vertelt aan de nieuwssite Newsflare dat hij nooit eerder zoiets heeft meegemaakt. "We bekeken wat leeuwen die lagen te dutten. Na een paar minuten kwamen ze in beweging." Jacht geopend "Vervolgens zagen we een mannelijke giraf, die niet doorhad dat hij door de leeuwen werd gevolgd", zegt de gids. "Na een paar minuten werd de jacht geopend, maar de giraf was te sterk voor de leeuwen." Volgens de gids duurde de jacht maar liefst vijf uur, maar wist de giraf uiteindelijk de leeuw van zich af te werpen en te ontsnappen. "De adrenaline die we voelden tijdens het aanschouwen van dit tafereel was ongelooflijk." Bekijk de beelden: Te groot en te sterk Volgens Bas Martens, giraffenverzorger bij dierentuin Gaia Zoo in Kerkrade, is een dergelijk tafereel heel uitzonderlijk. "Giraffen zijn niet het gebruikelijke voer voor leeuwen. Meestal doen ze zich tegoed aan antilopen en zebra's. Of jonge giraffen, dat zie je ook nog weleens." Dat giraffen geen normale prooi zijn voor leeuwen, komt doordat ze te groot en te sterk zijn. "Ze hebben enorm sterke poten. Een volwassen giraf kan tot 1500 kilo wegen. Als je bedenkt dat ze zo'n 30 tot 40 kilometer per uur kunnen rennen, moeten ze behoorlijk wat kracht in hun poten hebben." Gebroken nek Ter vergelijking: een leeuw weegt 200 a 300 kilo. "Dus met een goed geraakte trap van een giraf heeft een leeuw zo een gebroken nek", zegt Martens. "Zo'n giraf aanvallen is dus een groot risico, maar blijkbaar hadden deze leeuwen honger."