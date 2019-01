Tientallen wilde paarden dood gevonden in Australië

Uitgedroogde beesten

"Toen stuitten we al die arme uitgedroogde beesten", vertelt Ralph Turner, die de schokkende foto's maakte, aan The Guardian. "Ik kan niet geloven dat zoiets hier echt is gebeurd. Dit is voor het eerst."

Het is al twaalf dagen op rij 42 graden of warmer en ook vandaag en morgen blijft het volgens het weerbureau in Alice Springs zo heet. "De paarden gingen naar beneden om water te zoeken, maar het water dat er normaal gesproken is, was verdwenen. Ze konden nergens heen", zegt een woordvoerster van Santa Teresa aan ABC. "Veel bewoners maken zich zorgen om de wildepaardenpopulatie. De bewoners van Santa Teresa kennen een lange geschiedenis met de beesten."