Mijnwerkers hopen vandaag op doorbraak naar peuter Julen

10de dag

Inmiddels is het de 10de dag dat er naar Julen wordt gezocht. Vorige week zondag viel hij tijdens het spelen nabij Totalán in de provincie Andalusië in een put die bijna 110 meter diep is. Omdat de tunnel maar 25 centimeter breed is, moest er een aparte tunnel worden gegraven om bij het jongetje te komen. De kans dat Julen nog leeft, is inmiddels nihil.

Het ongeluk kon volgens de vader van Julen gebeuren omdat hij hout ging halen om vuur te maken. Hij verloor zijn zoontje daarbij even uit het oog. Toen hij omkeek, zag hij Julen verderop in de put vallen.