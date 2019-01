Oppositie: minister moet optreden tegen te volle varkensstallen

SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar vindt dat alle stallen moeten worden gecontroleerd en dat er een beter registratiesysteem moet komen. "Als zelfs maar de helft van de inschatting van Varkens in Nood juist is, is dit al fraude op grote schaal. We zien de laatste jaren vaker dat met name in de varkenssector over grenzen heen wordt gegaan om winst te behalen. Dat is onacceptabel."