Neergestoken bedrijfsleider Coop Ridderkerk 'zweefde op randje van de dood'

Het scheelde niet veel of de bedrijfsleider van de Coop in Ridderkerk had de overval van afgelopen zaterdag niet overleefd. Hij werd neergestoken door een overvaller, en werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden. Inmiddels is hij weer ontwaakt en gaat het iets beter met hem.

Dat vertelde een politiewoordvoerder in het programma Opsporing Verzocht. De overvaller is nog altijd niet gearresteerd. De man pleegde de overval rond 19.50 uur met een blauw koksmes. Het was op dat moment erg druk in de winkel en de bezoekers probeerden de bedrijfsleider te helpen. Eén van de helpers werd in zijn buik getrapt. Overvaller nog spoorloos De overvaller rende er vervolgens vandoor en is sindsdien spoorloos. Het is waarschijnlijk een vrij jonge man, 1.70 meter lang en heeft een blanke huidskleur. Hij droeg een broek van het merk Emporio Armani. Lees ook Bedrijfsleider Coop in coma na brute overval, caissière doet haar verhaal De overvaller eiste geld, vertelde een caissière van de Coop eerder aan RTL Nieuws. "Het meisje dat bij de servicebalie stond, verstijfde." Daarom vroeg ze de caissière om haar te helpen. "Ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven, maar kreeg de kassa door de stress niet open." De bedrijfsleider rende vervolgens naar de balie en sloeg de overvaller met een winkelmandje. Vervolgens stak de overvaller hem in de borst. Zo verliep de overval: