Wat nou milieu, we vliegen meer dan ooit: 'Er moet iets drastisch veranderen'

'Gooi de prijs omhoog'

Voor veel mensen weegt voornamelijk de prijs zwaar bij het kopen van een vliegticket. Volgens luchtvaarteconoom Rogier Lieshout kunnen we grofweg de volgende vuistregel aanhouden: 1 procent prijsstijging betekent 1 procent daling in de vraag naar tickets.

Per 2021 komt er een vliegtaks van 7 euro per vliegticket voor alle tickets, maar dat is volgens zowel Lieshout als Peeters absoluut niet genoeg om mensen te weerhouden te gaan vliegen.

Als het aan Lieshout ligt, gaan reizigers in elk geval de werkelijke prijs van hun vliegreis betalen in de toekomst. Dat betekent niet alleen de kosten van de brandstof en werknemers van de vliegmaatschappij, maar ook de kosten veroorzaakt door de uitstoot en geluidsoverlast. "Als dat allemaal wordt doorberekend in de prijs van een ticket, zal er minder gevlogen worden."

Een belangrijke kanttekening bij prijsverhogingen is dat ze omzeild kunnen worden. "Je wil niet dat mensen de grens over gaan om vanaf Brussel of Düsseldorf te vliegen, omdat dat goedkoper is", zegt Lieshout. "Daarnaast zal het mensen die voor hun werk reizen niet veel uitmaken wat een ticket kost, omdat de baas toch wel betaalt."