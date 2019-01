Omstreden Chinese 'babymaker' handelde alleen en was uit op roem

Resistent tegen hiv

De ophef rondom de 'babymaker' begon afgelopen november. Toen werden de meisjes Lulu en Nana geboren. Volgens He had hij het DNA van de meisjes zo bewerkt, dat de meisjes nooit hiv kunnen krijgen.

Het leidde tot grote internationale woede. Meer dan honderd Chinese wetenschappers ondertekenden een brief waarin ze de actie van hun collega veroordeelden. "Directe experimenten op mensen kunnen alleen maar als waanzinnig worden omschreven", stond in de brief.

Ook de Chinese autoriteiten veroordeelden het werk van He.