Melders omgeslagen roeiboot Wageningen vol schuldgevoel: 'Ze zagen het echt'

'Ze zagen het echt'

Wat er precies gebeurd is, weet Henk Blaauw, voorzitter van de watersportvereniging, nog steeds niet. Hij was in het clubhuis toen de drie mensen de boot zagen omslaan. "Er zaten drie mensen totaal verstijfd naar buiten te staren. Een vrouw was echt in paniek en riep: 'Er slaat een boot om!'", vertelt hij. De vrouw had een uur later volgens Blaauw nog steeds kippenvel.

Volgens hem voelen de melders zich enorm bezwaard, nu blijkt dat hun melding loos alarm was en tientallen mensen urenlang hebben gezocht. "Het enige wat ik me kan indenken, is dat ze een weerspiegeling van een televisie in de ruit hebben gezien. Er staat een televisie in het clubhuis en daar waren beelden van roeiboten op te zien", zegt Blaauw.