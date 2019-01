Bloedmaan morgenochtend goed te zien: 'Het wordt helder'

Flinke vrieskou

"Het wordt -5 tot -10 vannacht, dus doe echt een dikke jas aan", zegt Arjan Willemse van Buienradar. "In het noorden tempert de bewolking de vrieskou iets, in de rest van het land is het helder." De totale maansverduistering is om 5.41 uur een feit. Om alles van begin tot eind te kunnen zien moet je al om 3.45 uur klaar zitten.