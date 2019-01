Strijd om eerste marathon op natuurijs barst los: 'We gaan voor maandag'

In Haaksbergen en Noordlaren denken ze morgenavond misschien al wel een wedstrijd te kunnen houden. "Ik denk dat we morgenochtend beslissen", zegt Jan-Geert Veldman van IJsvereniging de Hondsrug in Noordlaren. "Het is even spannend nu."

'We gaan voor morgen'

Jaap in 't Veld, voorzitter van IJsvereniging Haaksbergen, zegt dat bij hun de dunste plek 2,5 centimeter is. Je moet overal 3 centimeter hebben. Hij baalt nu alleen even van de zon. "Hij schijnt behoorlijk, en dus verliezen we wat dikte. Maar wij gaan voor morgen."