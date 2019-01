May voert crisisoverleg: morgen deadline nieuwe brexit-deal

De Britse premier Theresa May gaat met haar kabinet in discussie over de impasse rondom de brexit. Dat meldt Sky News. Morgen zou May het parlement een alternatief moeten voorleggen voor haar overeenkomst met Brussel over het vertrek uit de EU op 29 maart.

Afgelopen dinsdag stemde het Lagerhuis haar overeenkomst met een vrijwel ongekend grote meerderheid weg. May overleefde vervolgens ternauwernood een vertrouwensstemming. Corbyn Ze is daarna partijleiders van de oppositie gaan polsen, met uitzondering van de belangrijkste, Labour-leider Jeremy Corbyn. Corbyn wil niet in gesprek met de premier, zo lang die niet eerst garandeert dat er geen 'no-dealbrexit' komt. May zou gezegd hebben dat die eis een onmogelijke voorwaarde voor haar is. Dit zijn de gevolgen voor Nederland van een no deal-brexit: Wat gaan wij ervan merken? Corbyn overweegt komende week in het parlement een voorstel te steunen, waarmee een eventuele Kamermeerderheid May wil dwingen een 'no-dealbrexit' uit te sluiten. Onzekerheid De Britten zouden EU-lid blijven zo lang er geen regeling voor een brexit is. Wanneer het land eind maart uit de EU stapt zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, zou de onzekerheid economisch en diplomatiek een ramp kunnen betekenen. Nederlandse ondernemersorganisaties worden ook onzeker door de brexit-moeilijkheden. Tuinders willen geld zien van Den Haag als er een harde brexit komt, VNO-NCW en MKB Nederland vestigen hun hoop op premier Rutte. Temporiseren "Premier Mark Rutte moet met zijn langjarige ervaring in de EU kijken welke mogelijkheden er zijn om uit deze impasse te geraken door de zaak te temporiseren, zonder dat we de onderhandelingspositie van de EU ondergraven", zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO.