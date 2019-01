Foto peuter Julen (2) met zak snoep overtuigt politie van ongeluk

De zak snoep die is gevonden in de boorput waar peuter Julen (2) in zou zijn gevallen, is dezelfde als op een foto die kort daarvoor door zijn familie werd gemaakt. Dat laat de Spaanse politie weten.

De foto is de reden waarom de Spaanse politie overtuigd is van het ongeluk. De foto kwam via het Spaanse El Mundo naar buiten. Als het inderdaad klopt, zit Julen nu al een week vast in de put. De foto van het jongetje: Hout halen Het ongeluk kon volgens de vader gebeuren omdat hij hout ging halen om vuur te maken. Hij verloor daardoor zijn zoontje even uit het oog. Toen hij omkeek zag hij Julen verderop in de put vallen. Normaal gesproken lag er een steen op de put, zodat dergelijke ongelukken niet konden gebeuren. De steen was nu verwijderd. Wie dat heeft gedaan, is niet duidelijk. Honderd hulpverleners De zoektocht naar Julen gaat intussen door. Het is niet duidelijk of hij nog in leven is. Meer dan honderd hulpverleners en tien gespecialiseerde bedrijven helpen mee bij de moeizame zoektocht. Brandweerlieden en reddingwerkers kunnen niet afdalen in de put, omdat die een diameter van slechts 25 centimeter heeft. Lees ook Zoektocht naar peuter in put onverminderd door: vader is wanhoop nabij Boren Gisteren zijn reddingswerkers begonnen met het boren om bij Julen te komen, maar omdat hij 100 meter diep zit, kan dat lang duren. Het is niet de verwachting dat Julen vandaag gevonden wordt. "We zijn enorm gemotiveerd om hem zo snel mogelijk te redden", zei de baas van de reddingwerkers. "Het maakt ons niets uit dat we moe zijn, we gaan gewoon door." De reddingwerkers zeggen te werken alsof Julen nog leeft, maar er is al dagen geen teken van leven geweest. Er worden twee tunnels geboord om bij de jongen te komen. De boren zijn vrijdag aangekomen bij de put. Vader vermiste peuter Julen (2): 'We hebben hoop dat hij nog leeft' Bekijk deze video op RTL XL Een paar dagen geleden had de vader van Julen nog alle hoop.