Ronnie Flex wint Popprijs 2018: 'Hij stak er bovenuit'

Ronnie Flex won de Popprijs in 2015 al als onderdeel van het hiphopcollectief New Wave. "De grote belofte die Ronnie Flex drie jaar geleden in New Wave nog was heeft alles ingelost en iedere verwachting ruimschoots overtroffen", schrijft de jury. "Als eerste Nederlandse popartiest wordt Ronnie Flex daarom nog een keer beloond."