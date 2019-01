Reddingsoperatie peuter Julen (2) kan nog dagen duren

Aardverschuivingen

Het reddingswerk wordt onder meer vertraagd door aardverschuivingen. Die belemmeren het graven van twee tunnels naar de ondergrondse plek waar Julen waarschijnlijk zit.

Een mijnbouwingenieur uit Málaga die bij het reddingswerk betrokken is, zei dat dit een extreem geval is en dat het daarom veel tijd gaat kosten. Hij wees erop dat de redding van een kind dat in de VS in een put van slechts zeven meter diep viel, meer dan 70 uur heeft geduurd.

Het is niet bekend of de peuter nog in leven is.