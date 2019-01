Journaliste Boersma: 'Relatie met Syriër mogelijk reden van uitzetting'

Deze Syriër is afgelopen oktober in Amsterdam gearresteerd vanwege een voormalig lidmaatschap van de Syrische terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Dat zegt Boersma in een verklaring die haar opdrachtgever het Financieel Dagblad deelt. Boersma had zelf tot de zomer van 2015 een relatie met hem. In 2017 is ze voor het FD gaan werken.

Boersma's ex-vriend is volgens de AIVD vermoedelijk voor zijn komst naar Nederland actief is geweest voor Jabhat al-Nusra. Deze organisatie is verwant aan al-Qaida. De man heeft onder een valse naam en met een vervalst Syrisch paspoort in 2014 in Nederland asiel aangevraagd en een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen.

De Balie

In september 2017 werd de Syriër herkend als een IS-strijder tijdens een bezoek aan debatcentrum De Balie. Dat gebeurde bij de vertoning van de documentaire City of Ghosts over hoe Raqqa als hoofdstad van het kalifaat veranderde in een spookstad.

Zelf heeft de man ontkent dat hij ooit heeft gevochten in de Syrische burgeroorlog. Zijn broer werd vorige maand aangehouden in Bergeijk.

Reactie FD

Journaliste Ans Boersma werd vanochtend Turkije uitgezet nadat het land informatie had gekregen van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Het OM liet weten Turkije informatie verstrekt te hebben over Boersma 'in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme'.

Het FD in hun reactie: "De reden van de signalering, die de positie van Boersma als journalist in Turkije onhoudbaar maakt, blijft hierdoor onduidelijk.(...) De FD-hoofdredactie wil volledige opheldering van het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken hoe het kan dat gegevens van een Nederlandse journalist op deze manier met Turkse opsporingsdiensten worden gedeeld, zonder dat dit bekend is bij Buitenlandse Zaken. "

"Officier van justitie Jolanda de Boer heeft tegenover FD-hoofdredacteur Jan Bonjer verklaard dat Ans verdachte is in het kader van een justitieel onderzoek, maar dat er geen verdenking is van een terroristisch misdrijf."