Journaliste Ans Boersma door OM aangemerkt als verdachte

Wat is al-Nusra?

Het begin 2012 in de Syrische burgeroorlog opgedoken al-Nusra Front (Steunfront voor de Overwinning) is een strijdgroep die een streng islamitische soennitische staat in Syrië zegt na te streven. De groep is een van de belangrijkste soennitische groeperingen geweest die gewapend tegen het regime van president Bashar al-Assad strijden. Al-Nusra wordt over het algemeen beschouwd als een terroristische beweging uit het netwerk al-Qaeda.

De oprichter, Aby Mohammed al-Julani, werkte eerder samen met het boegbeeld van Islamitische Staat, Abu Bakr al-Baghdadi. Maar de twee groepen zijn in Syrië slaags geraakt. Al-Nusra is vanwege wreedheden en vervolging van alawieten, christenen en Druzen berucht. Toch lijkt de beweging anders dan de verwante extremisten IS meer tactisch. Het front heeft niet trots zijn bloedbaden en executies op sociale media laten zien.

Via de nieuwszender al-Jazeera, die wordt gefinancierd door de emir van Qatar, werd in 2016 begonnen aan een beter imago. De beweging stelde toen niet langer bij al-Qaeda te horen en veranderde de naam in Jabhat Fateh al-Sham (Front voor de Verovering van de Levant). Maar het 'al-Nusra Front' wordt nog steeds gebruikt. Door een fusie met andere jihadisten werd de groep twee jaar geleden onderdeel van Tahrir al-Sham (Bevrijdingsorganisatie voor de Levant).