De weg op bij gladheid: deze tips kunnen helpen

4. Rem soms hard en soms helemaal niet

Als je een noodstop maakt, wil je dat het antiblokkeersysteem (ABS) het doet. Ga daarom niet steeds een beetje ('pompend') remmen. ABS werkt namelijk alleen als je de remdruk hoog houdt.

Let op: je moet wel zowel je rem als je koppeling tegelijk hard intrappen. Schrik niet als je rempedaal gaat trillen of als je rare geluiden hoort. ABS zorgt ervoor dat je wielen blijven draaien en daardoor kun je blijven sturen als dat nodig is.

In sommige gevallen kun je beter helemaal niet remmen, zoals in bochten. Laat dan je gas los om vaart te minderen. Geef pas weer gas als je de bocht uit bent.

Mocht je de bocht toch niet goed hebben ingeschat en ga je op de vangrail af: blijf dan kalm. Ga niet aan je stuur trekken, je kunt de auto beter laten glijden en rustig je stuur in de juiste rijrichting draaien. Zodra je weer grip hebt, ga je vanzelf de goede kant op. De vangrail raken is niet fijn, maar kan ook helpen om je auto weer in het juiste spoor te krijgen.