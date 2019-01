Verwaarloosde leeuw in Irak wordt naar Nederlandse opvang gehaald

De Nederlandse stichting maakte vandaag op Facebook bekend alleen nog te wachten op de import- en exportpapieren "zodat Simba naar Stichting Leeuw kan komen en daar kan aansterken. Dit kan nog een aantal weken duren."

Beter onderkomen

Het goede nieuws is volgens de organisatie, die Simba wil onderbrengen in de opvang in Anna Paulowna, dat de autoriteiten in Irak de leeuw inmiddels in beslag hebben genomen en het dier een tijdelijk maar veel beter onderkomen hebben gegeven. Het uiteindelijke doel van de stichting is om het dier weer in het wild te laten leven.