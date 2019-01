Lawine in Lech eist vierde slachtoffer: vermiste Duitser dood aangetroffen

Zweedse skiër

In Zwitserland kwam gisteren een 20-jarige Zweed om het leven door een lawine. De skiër werd meegesleurd door de sneeuw op de Mont Gond in de buurt van Sion. De man maakte deel uit van een groep die op 2450 meter hoogte buiten de piste aan het skiën was. Zijn vrienden haalden hem snel onder de sneeuw vandaan, maar hij kon niet meer worden gered.

Gecontroleerde lawine

In Les Crosets, een eind verderop, overleed maandag een 24-jarige Zwitser door een lawine. De man was juist op weg met springstoffen om lawines op te wekken. Gecontroleerde lawines worden gebruikt om gebieden te beveiligen. Op maandag kwam ook een Nederlander om het leven door een lawine in de Franse Alpen.

Door zware sneeuwval is het gevaar voor lawines in het hele Alpengebied groot.