Krikke tijdens vuurdebat: 'Dacht u echt dat ik niet zou ingrijpen?'

"Want mag ik het eens anders zeggen: dacht u echt dat als ik er niet van overtuigd was dat het veilig zou zijn, dat ik dan niet zou ingrijpen?'' Zei Krikke vandaag nadat de oppositie in de Haagse gemeenteraad eerder forse kritiek had geleverd op haar optreden vlak na de uit de hand gelopen vreugdevuren op het strand.

Veiligheidszone

De burgemeester van Den Haag had vanwege de omvalrisico's van de hoger geworden houten brandstapels wel de veiligheidszone rond de stapels uitgebreid, zei ze. Na vragen van de PVV ontkende Krikke dat ze een negatief advies had ontvangen en dat ze er doorheen had gedrukt de boel in de fik te zetten, zoals anonieme bronnen eerder in media hadden gemeld.