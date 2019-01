Museum krijgt mogelijk echte Van Gogh cadeau: 'Waarschijnlijk miljoenen waard'

Onderzoek

Op het kleine schilderij is een café in hoogstwaarschijnlijk Den Haag te zien. Verder staan er cafégasten en een bierglas op. Het kunstwerk is waarschijnlijk gemaakt in de tijd dat Van Gogh in Den Haag woonde.

Het museum beleeft momenteel spannende tijden. Toch moet eerst nog officieel worden onderzocht of het inderdaad om een originele Van Gogh gaat. "Dat kan nog wel zeker een jaar duren", zegt Scheper.

Maar het museum is vrij zeker van haar zaak. "We hopen natuurlijk dat blijkt dat het een echte is, maar als wij de kans niet reëel vonden, hadden we dit nieuws niet naar buiten gebracht."