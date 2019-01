Zalm en forel krijgen vrij spel: Haringvlietsluizen op een kier

Kierbesluit

Met het tegenhouden van het zoute water werd het Haringvliet in één keer zoet en bovendien konden vissen niet langer van het zoute water naar het zoete water verderop in de rivieren. Dat heeft grote gevolgen gehad voor het aantal vissen in Europa, want doordat de vissen in Nederland letterlijk tegen een muur op zwommen namen ze in aantal af. In 2000 werd daarom het zogenoemde Kierbesluit genomen: de sluizen zouden op een kier gaan.

Niet iedereen ontving het besluit met gejuich. Boeren zaten niet op zout water te wachten, omdat het niet goed is voor de gewassen. Daarom zijn er afspraken gemaakt over hoe zout het water achter de sluizen mag worden.