Kou van poolwervel komt eraan: 'Schaatsen kunnen langzaam uit de kast'

Schaatsen

Het gevolg: vrieskou. "Het wordt vanaf zaterdag maximaal 2 of 3 graden overdag, en in de nacht gaat het vriezen. De hele volgende week kunnen we matige vorst verwachten." Onder matige vorst verstaan we 5 tot 10 graden onder nul. Wat fijn is: het wordt rustig weer. Ook de zon is af en toe te zien.

De echte schaatsliefhebber voelt hem al aankomen: de schaatsen kunnen langzaamaan opgepoetst en geslepen worden. "We kunnen wel op natuurijs gaan rekenen. Eerst op ijsbanen, daarna op ondergelopen weilanden en ondiepe watertjes."