Reacties op brexitstemming: 'Tijd voor brexit bijna op'

Teleurstelling

Ook in de Tweede Kamer wordt teleurgesteld gereageerd. "Historische nederlaag voor Britse regering. De belangrijke vraag: komt er een plan B binnen drie werkdagen? En weet iemand een plan te bedenken waarvoor wel een meerderheid is?", zo zegt CDA-kamerlid en brexit-rapporteur Pieter Omtzigt.

'Risico op chaotische brexit'

Ondanks de nederlaag in Londen blijft Juncker de huidige deal benadrukken. "Het uittredingsakkoord is een eerlijk compromis en de beste mogelijke deal. Het beperkt de schade van de brexit voor burgers en bedrijven in heel Europa. Het is de enige manier om een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te waarborgen", zegt Juncker in een schriftelijke reactie.

Volgens Juncker is nu het risico op chaotische brexit toegenomen. "Hoewel we niet willen dat dit gebeurt, zal de Europese Commissie doorgaan met noodmaatregelen om te zorgen dat de EU volledig is voorbereid."