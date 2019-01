Spanning stijgt: Britten maken zich op voor historische brexitavond

Er is twee jaar over onderhandeld maar straks wordt er dan eindelijk over gestemd in het Britse Parlement: de Brexitdeal. Wordt het een grote nederlaag voor premier Theresa May of gebeurt er toch nog een wonder? De Britten wachten het in spanning af.

De verwachting is dat het akkoord sneuvelt. Vanaf 20.00 uur moeten de parlementariërs stemmen over enkele amendementen. De verwachting is dat er om 21:00 uur over de deal zelf gestemd. Volg de stemming hier live. Laatste oproep Vlak voor de stemming deed premier May nog een laatste oproep om voor de Brexitdeal te stemmen. "Vanavond wordt een besluit genomen waar velen van ons nog jaren mee moeten kunnen leven." Lees ook: Cruciale brexitstemming: dit staat er op het spel No deal Veel 'brexitfans' vinden dat het land nog veel te veel met de EU verweven zal zijn als de Britten op deze manier uit de EU stappen. Pro-Europese parlementariërs vinden de deal ook niks, omdat het land zo volgens hen zonder logische reden uit de EU stapt. Londen raakt alleen maar zeggenschap in Europa kwijt, maar breekt niet echt met de EU. Plan B De verwachting is dus dat een grote meerderheid in het parlement tegen de deal van May zal stemmen. May zal daarmee vanavond een grote nederlaag lijden. Als dat het geval is, heeft ze tot aanstaande maandag de tijd om met een Plan B te komen, waarin staat wat haar nieuwe plannen zijn. Demonstraties Buiten demonstreren ondertussen talloze mensen omdat ze een tweede referendum over de Brexit willen of omdat ze juist voor de Brexit zijn. De sfeer zou tot nu toe aardig gemoedelijk zijn. Volgens correspondent Melle Garschagen gaat het er hoe groot het verlies wordt van May. "Als de schade beperkt blijft, dan kan May terug naar Brussel en nog een ultieme poging doen om de Brexitdeal te redden. Maar als ze wordt weggevaagd dan breken er onzekere tijden aan. Niemand weet dan eigenlijk nu precies hoe uit die crisis te komen." Geen schijn van kans Volgens Garschagen zijn de Britten na ruim twee jaar het Brexit-thema behoorlijk zat aan het raken. De wedkantoren geven May geen schijn van kans. 90 procent van de goklustige Britten denkt dat het Brexit-voorstel het niet gaat halen.