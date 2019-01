Valt Gillette met nieuwe reclame de man aan? 'Alleen holbewoners voelen zich bekritiseerd'

Weglachen

Dat veel mannen zich juist aangevallen voelen door de reclame komt volgens Van Tricht doordat ze het idee hebben dat alle mannen hierdoor weggezet worden als plegers van geweld en seksueel misbruik. "De meeste mannen doen dit natuurlijk niet, maar we leven wel in een cultuur die dit goedkeurt, bagatelliseert en weglacht", legt Van Tricht uit. "Daarnaast wordt het aanpakken van mannen die niet mannelijk genoeg zouden zijn genormaliseerd. Een reclame als deze moet daarom juist worden gezien als een bevrijding: de boodschap is dat alle mannen de ruimte krijgen om niet aan die heersende norm te voldoen."

Daar kan merkenstrateeg Paul Moers zich helemaal in vinden. "Ik kan de kritiek dat de reclame juist ook weer een clichébeeld van de man neerzet wel begrijpen, maar aan de andere kant: ga maar eens langs wat badplaatsen in Spanje of langs een studentenvereniging. Dan zie je dat het aan respect naar vrouwen toe nog dikwijls schort. Of kijk naar iemand als Trump, die de machtigste man van de wereld is, ondanks een uitspraak als 'grab them by the pussy'."