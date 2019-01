Enorme nederlaag voor May: meerderheid parlement stemt tegen brexitdeal

"De vraag is of May nu blijft, maar het lijkt erop dat ze een motie van wantrouwen zal overleven", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. Hoe het nu verder gaat, hangt af van welk verzoek uit Londen komt. "EU-landen kunnen natuurlijk altijd een nieuwe list bedenken. Uitstel is mogelijk", zegt Lambie.

"Opnieuw praten over de deal kan ook, maar EU-landen geven aan dat er nauwelijks aanpassingen mogelijk zijn. Alles hangt af welke koers de Britten nu kiezen."