Nederlandse snowboarder (20) voor Oostenrijkse rechter om fataal skiongeluk

Wie is verantwoordelijk op de piste?

In de skisport geldt dat de verantwoordelijkheid ligt bij diegene die het overzicht heeft over alle wintersporters voor hem. Soms is het lastig om te bepalen wie van achter kwam en dus de ander in zicht had moeten hebben. "Maar in Oostenrijk is er de Alpinpolizei. Bij ongevallen met letsel komen zij in actie en gaan ze de situatie reconstrueren", weet advocaat Elout Korevaar. Hij is gespecialiseerd in bergsportrecht.

Volgens Korevaar valt met getuigenverklaringen, schade aan de ski-apparatuur en met het omcirkelen van de posities van de betrokkenen een goed beeld te schetsen van de ongevalssituatie. "Als skiër dien je altijd uit te kunnen wijken op het moment dat iemand voor je valt. Het is net als met autorijden: je moet voldoende afstand houden wanneer iemand voor je besluit op het laatste moment af te slaan."