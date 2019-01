Sonja Holleeder in documentaire John van den Heuvel

Sonja Holleeder spreekt voor het eerst op televisie over haar leven met de in 2003 geliquideerde Cor van Hout en de aanslagen die daarvóór op hem zijn gepleegd. Ze deelt haar gevoelens en emoties in de documentaire Moorddossier Holleeder die misdaadjournalist John van den Heuvel heeft gemaakt.

Dat maakte Videoland dinsdag bekend. Holleeder staat op dit moment terecht voor vijf moorden en een geval van doodslag. Voor de documentaire reconstrueerde John van den Heuvel de liquidaties en sprak hij met nabestaanden en vrienden van de slachtoffers. In de interviews vertellen April van der Bijl, de dochter van Thomas van der Bijl, en Sonja Holleeder waarom zij ervan overtuigd zijn dat Holleeder verantwoordelijk is voor de moorden op Thomas van der Bijl en Cor van Hout. Zelf spreekt de misdaadverslaggever voor het eerst over een gewelddadige inbraak bij hem thuis, die volgens Van den Heuvel is uitgevoerd door mannen van Holleeder. John: "In de strafzaak tegen Holleeder gaat het natuurlijk vooral om droge feiten en de juridische onderbouwing van de bewijzen. Deze documentaire toont juist hoeveel leed de moorden tot op de dag van vandaag veroorzaken bij vrienden en nabestaanden.” De vijftig minuten durende documentaire Holleeder is vanaf woensdag 23 januari beschikbaar op Videoland. Bekijk hier de trailer van de documentaire 'Moorddossier Holleeder' De serie is vanaf woensdag 23 januari beschikbaar op Videoland.