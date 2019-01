Hotelpiraten Jan en Jolanda mogelijk jaren de cel in

V. en H. hebben alles bekend en zeiden in de rechtbank in Assen dat ze ontzettend veel spijt hebben. Ze waren uit hun huis in Bovensmilde gezet en hadden geen geld. "Het was een kwestie van overleven", aldus V.

"Ik wil hier beslist niet de indruk wekken dat het jaar waarin wij rondtrokken een feestje was", zei V. "We hebben foute keuzes gemaakt. Als we eerder hulp hadden gezocht, was dit nooit gebeurd", reageerde zijn vrouw.