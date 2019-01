Doodstraf Canadees in China: 'Onze grootste angst is werkelijkheid'

Niet zomaar een veroordeling

De doodstraf voor Schellenberg lijkt niet helemaal op zichzelf te staan. De relatie tussen China en Canada is sinds eind vorig jaar namelijk snel achteruit gegaan.

Op 1 december werd Meng Wanzhou aangehouden in Canada. Ze is de dochter van de oprichter van Huawei en wordt in de VS verdacht van het schenden van Amerikaanse handelssancties tegen Iran. Op verzoek van de VS is Canada overgegaan tot aanhouding.

De reactie van China toen: "Iemand gevangennemen zonder daar een duidelijke reden voor te geven is een schending van het mensenrecht."

Na haar arrestatie volgden er drie arrestaties van Canadezen in China.