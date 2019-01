Lammert (75) wacht al 22 jaar op de Elfstedentocht: 'Voor mijn dood haal ik zo'n kruisje'

Hoe de Elfstedentochtorganisatie van nu verschilt ten opzichte van 1997

Ten tijde van de laatste Elfstedentocht telde de Nederlandse bevolking nog 2 miljoen minder mensen en bestonden sociale media nog niet. Daarnaast is het 22 jaar geleden dat de laatste tocht werd gehouden en kijken veel mensen er al jaren naar uit. Als er dus een tocht komt, is de kans groot dat Friesland een stuk meer bezoekers te verstouwen krijgt dan in 1997. Hoe gaat de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden hiermee om?

"Dat de tijden veranderd zijn, merkten we in 2012, toen er bijna een tocht kwam", vertelt Nynke Eerligh van de vereniging. "We belden alle rayonhoofden om samen te komen in Sint-Niklaas en te bespreken hoe het er voorstond. Dat is iets wat we altijd geheim houden, maar binnen een uur hadden we de NOS en Omroep Fryslân aan de lijn. Dat soort informatie lekt door sociale media nu veel sneller uit."

Ook de locatie waar werd afgesproken was geheim, maar toen de rayonhoofden zondagavond bij Sint-Niklaas aankwamen, stond een hele batterij pers op de stoep, kan Eerligh zich herinneren. "Er is veel sneller massahysterie. Zodra er een nacht vorst is geweest, zit De Wereld Draait Door vol met schaatskenners. En zodra de voorzitter van onze vereniging naar het kantoor van de Elfsteden rijdt, staat er bij wijze van spreken al een foto op Twitter."

Toen het bijna tot een tocht kwam, in 2012, werden er 2 miljoen bezoekers verwacht. "Of het er echt zo veel zouden zijn, betwijfel ik", zegt Eerligh. "Zo veel mensen kan Friesland niet aan. Het hangt natuurlijk ook van het weer af. Als er een tocht komt zoals in 1963 is het veel te koud om langs de kant te staan. Maar als het tijdens een toekomstige tocht te druk lijkt te worden, gaat Friesland op slot. Dan komen er borden op de Afsluitdijk te staan dat Friesland niet meer te bereiken is."