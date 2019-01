Man die lawine moet voorkomen, wordt zelf meegesleurd en overlijdt

De bewaker van het skigebied was in de ochtend met een collega onderweg in het gebied Les Crosets, in de buurt van de grens met Frankrijk, om het skigebied te beveiligen met sneeuwspringstoffen.

Op een hoogte van 1970 meter brak een lawine en sleurde de mannen mee. Een van de twee slachtoffers slaagde erin zich uit de sneeuw te bevrijden. De 24-jarige werd met behulp van speciale zoekapparatuur onder een sneeuwlaag van 1,40 meter gevonden.