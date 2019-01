Syriëgangster Melis A. met enkelband naar huis: 'Ze wilde niet vechten'

Een gezin stichten

"Ze had romantische motieven", zegt de advocaat van Melis A. vandaag. "Ze wilde een gezin stichten, niet vechten. Ze heeft het ware gezicht van IS gezien en een vergissing gemaakt." De man van Melis A. is waarschijnlijk in oktober 2017 overleden in het strijdgebied.

De officier van justitie verzet zich niet tegen de vrijlating van de Syriëgangster, maar wil toch een 'kanttekening' plaatsen bij het verhaal van A. "Ze wist dat de man met wie ze een gezin wilde stichten, deelnam aan de terroristische organisatie IS. Ook heeft ze een afscheidsbrief geschreven, waarin ze zei dat ze bereid was te sterven."