Onafhankelijk onderzoek naar misbruik binnen de Jehova's Getuigen

Onafhankelijk onderzoek

De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Dat was naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik bij de Jehova's Getuigen door dagblad Trouw en RTL Nieuws.

Minister Dekker vroeg de jehova’s in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.