Python met honderden teken lijdt aan bloedarmoede

De python die in Australië met 511 teken in zijn lijf werd gevonden, lijdt aan bloedarmoede. Dat zeggen dierenartsen van het Currumbin Wildlife Ziekenhuis in Queensland.

De python, die de bijnaam Nike heeft gekregen, had volgens de artsen een infectie waardoor zijn mobiliteit was aangetast. Daarvan profiteerden de teken massaal. Alle teken zijn inmiddels verwijderd. © Currumbin Wildlife Sanctuary 'Zak knikkers' En omdat teken zich volzuigen met bloed, kan er bloedarmoede ontstaan. Helemaal als het er zoveel zijn. De man die de python ving, zei dat het voelde 'alsof ik een zak met knikkers vervoerde'. De artsen hebben goede hoop dat het dier weer volledig herstelt. "Hij is gered van de dood", zegt het ziekenhuis. Ergens in de komende maanden moet het dier weer worden vrijgelaten. Lees ook Python met 500 teken: 'Alsof ik een zak bewegende knikkers vasthield'