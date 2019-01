Jayme (13) na drie maanden ontvoering herenigd met familie: 'Tranen van blijdschap'

'Sterk vermagerd'

De vermissing van Jayme hield de Verenigde Staten maandenlang in zijn greep. Op de avond dat haar ouders werden doodgeschoten in hun huis in het Amerikaanse plaatsje Barron, verdween Jayme spoorloos. De politie sloot haar al snel uit als dader.

Na drie maanden werd Jayme dan eindelijk op straat aangetroffen door een vrouw die haar hond uitliet. Het meisje was ontsnapt uit het huis van haar ontvoerder en klampte de vrouw aan. "Ze was sterk vermagerd", vertelde de vrouw. "Het was alsof ik een geest zag."