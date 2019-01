Nederlandse politie zoekt mee naar doorrijder fataal ongeluk 'gele hesjes'

Gevlucht

De toegesnelde Belgische politie vroeg de trucker zijn vrachtwagen even verderop op een parkeerplaats neer te zetten, maar in plaats daarvan ging de chauffeur ervandoor.

Een woordvoerster van de politie in Limburg zei vanmorgen dat ook in Nederland 'in samenwerking met de Belgische collega's wordt uitgekeken naar de vrachtwagen'. Volgens haar heeft de Nederlandse politie van de Belgen 'bepaalde kenmerken' van het voertuig gekregen. Welke dat zijn, wil ze niet zeggen.